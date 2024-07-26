الجبهة الشعبية تدين محاولة الأجهزة الأمنية اعتقال قائد كتيبة طولكرم أبو شجاع

وطن: أدانت الجبهة الشعبية إقدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية على محاصرة مشفى طولكرم ومحاولة اعتقال قائد كتيبة طولكرم أبو شجاع.

وقالت الشعبية في بيانها، إن هذا السلوك مرفوض وطنياً وأخلاقياً ويجب توجيه الأسلحة نحو الاحتلال الذي يواصل عمليات القتل والتدمير في مدن وقرى ومخيمات الضفة.

وشددت الشعبية في بيانها على أن الحدث لا يخدم سوى الاحتلال ويساهم في تسميم العلاقات الوطنية الداخلية، وإن استمرار السلطة في التنسيق الأمني مع الاحتلال يؤكد من جديد على ضربها بعرض الحائط كل النداءات الوطنية والشعبية للتوقف عن هذا النهجٍ الذي يضر بقضيتنا الوطنية ويضعف جبهتنا الداخلية.

وأشادت الجبهة بوعي الأهالي في طولكرم، واحتضانها للقائد أبو شجاع ونجاحها في فك الطوق الأمني وإنقاذه من محاولة الاعتقال.



وأكدت أن هذه الوقفة الشعبية تعكس حالة الإجماع الشعبي على خيار المقاومة، والإصرار على حماية المقاومين الأبطال، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بقيادات المقاومة.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية مجدداً إلى التراجع الفوري عن الاستمرار في التنسيق الأمني وهذه السياسات التي تضر بالسلم الاهلي، خاصةً في ظل ما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة مستمرة، ومن تصعيد غير مسبوق على مدن ومخيمات الضفة.

وأشارت في بيانها أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، وواجب السلطة حماية الحق ودعمه.