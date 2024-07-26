المقاومة تقصف عسقلان وتعلن قتل جنود وتدمير دبابات في غزة

وطن: أعلنت المقاومة أنها قصفت اليوم الجمعة مدينة عسقلان برشقة صاروخية وقتلت جنودا ودمرت دبابات خلال معارك ضارية مع جيش الاحتلال في غزة، في حين تواصل قصف الاحتلال على مناطق عدة بالقطاع مخلفا المزيد من الشهداء والدمار.

فقد أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت عسقلان ومستوطنات في غلاف غزة برشقة صاروخية.

وتحدثت هيئة البث "الاسرائيلية" عن إطلاق 3 صواريخ من شمالي قطاع غزة، وقالت إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا وسقطت البقية في مناطق مفتوحة وتسبب أحدها باندلاع حرائق.

من جهتها، أفادت القناة 13 العبرية باندلاع حريق في شاطئ عسقلان بعد إطلاق صواريخ من غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي حرائق في محيط عسقلان وكذلك في محيط مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة.

ومؤخرا، قال جيش الاحتلال إن المقاومة في غزة لا تزال قادرة على توجيه ضربات صاروخية لـ"تل أبيب" ومستوطنات أخرى بعيدة عن قطاع غزة.

جنود ودبابات

في التطورات الميدانية أيضا، تخوض المقاومة اشتباكات مع قوات الاحتلال بعد أن توغلت مجددا وبشكل محدود في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وقد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبر تطبيق تليغرام أنها أوقعت أفراد قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال بين قتيل وجريح إثر تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في تل الهوى.

وفي المحور نفسه، قالت القسام إن مقاتليها دمروا دبابتي ميركافا 4 كان حولهما عدد من جنود الاحتلال بعبوتي "شواظ" واستهدفوا دبابة ثالثة بقذيفة الياسين 105، مؤكدة أنهم قنصوا أيضا جنديا في جيش الاحتلال، وقصفوا القوات المتوغلة في حي تل الهوى بقذائف الهاون.

وفي شرق خان يونس التي تشهد منذ أيام عملية عسكرية للاحتلال واسعة، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون منذ الليلة الماضية اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع القوات المتوغلة.

كما أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون جنود وآليات جيش الاحتلال المتمركزين في محيط بوابة معبر رفح وعلى طول خط الإمداد في محور نتساريم الذي يفصل وسط القطاع عن شماله.

وبعد أن أقر في وقت مبكر اليوم بمقتل أحد جنوده بصاروخ مضاد للدروع في رفح، أعلن جيش الاحتلال إصابة 13 جنديا في المعارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

قصف وشهداء

على صعيد آخر، شهدت مناطق مختلفة من قطاع غزة اليوم قصفا للاحتلال مكثفا بالطائرات الحربية والمروحيات والمدفعية.

ففي خان يونس، أفادت مصادر محلية بأن قصف الاحتلال أوقع ما لا يقل عن 7 شهداء بينهم امرأتان في منطقتي عبسان وبني سهيلا.

كما انتشل مواطنون جثامين 6 شهداء من شارع صلاح الدين شرقي المدينة، وأصيب عدد من الشبان برصاص قناص على دوار بني سهيلا.

وبالتزامن مع القصف، نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس.

وكانت الأمم المتحدة أكدت نزوح 150 ألف مواطن من شرقي خان يونس بسبب توغل قوات الاحتلال المستمر في المنطقة.

وفي رفح جنوبي قطاع غزة أيضا، استهدف قصف الاحتلال وسط رفح ومحيطها، وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطنين بنيران قوات الاحتلال قرب دوار الخربة شمالي المدينة.

وفي مدينة غزة، أفادت مصادر محلية باستشهاد 3 أشخاص وإصابة عدد آخر في قصف للاحتلال على شقة سكنية.

وفي وسط القطاع، كثف جيش الاحتلال قصفه على مناطق عدة، لا سيما منطقتي شمال النصيرات والمغراقة وشرق مخيم البريج.

وتسبب العدوان "الإسرائيلي" المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في استشهاد أكثر من 39 ألف مواطن وإصابة 90 ألفا، بينما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين.

المصدر : الجزيرة