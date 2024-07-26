الاحتلال يقتحم بلدة بيتا وقرية سالم في محافظة نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية سالم شرقا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا، وقمعت المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، بإلقاء قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت قرية سالم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن المسيرة الأسبوعية في بيتا تأتي عقب قرار حكومة الاحتلال بشرعنة بؤرة "أفيتار" المقامة على أراضي المواطنين في جبل صبيح بالبلدة، عبر اعتبارها "أراضي دولة"، إلى جانب 4 بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية.