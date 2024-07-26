حزب الله يستهدف جنود الاحتلال في ‏"أفيفيم" وموقعي "الرمثا" و"زبدين"

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الجمعة، مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال في ‏مستوطنة "أفيفيم" بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة.

كذلك، أطلقت المقاومة صواريخ على موقع "الرمثا" التابع للاحتلال، في تلال ‏كفرشوبا المحتلة، مؤكدةً تحقيقها إصابةً مباشرة.

كما أعلنت، في بيان آخر، استهداف موقع "زبدين" في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وإصابته بشكل مباشر.

وفي إطار دعمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناد مقاومته "الباسلة والشريفة"، ورداً على "اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة عيتا الشعب"، أعلنت المقاومة عن ‏استهدافها مبانٍ يستخدمها جنود ‏الاحتلال في مستوطنة "شتولا" بالأسلحة المناسبة.

كما زفت المقاومة المجاهد، عباس حسين حمود، "شهيداً على طريق القدس".

وأفادت مصادر في جنوب لبنان، باعتداء مدفعي للاحتلال على أطراف بلدة شبعا، وآخر فسفوري على أطراف بلدة راشيا الفخار، إضافةً إلى شنّ الطائرات الحربية التابعة للاحتلال غارةً جويةً على بلدة مركبا.

وعلى الجانب الآخر، انطلقت صفارات الإنذار، في 3 مستوطنات في "إصبع الجليل"، ودوي انفجار في مستوطنة "دان".

وفي السياق قالت "القناة 13" العبرية، إنّ حكومة الاحتلال قرّرت مع بداية الحرب "إخلاء جميع مستوطنات الشمال الواقعة ضمن مدى 4 كيلومتر من الحدود"، مُشيرةً إلى أنّ هذا القرار أبقى عدداً غير قليل من المستوطنات بدون إخلاء، لتبقى تحت نيران حزب الله، ومُشدّدةً على "غياب أي فكرة لدى المستوطنين بشأن كيف سيكون الوضع الأسبوع المقبل أو الشهر أو السنة المقبلة".

وأضافت القناة أنّ "المستوطنين يسألون أين سيتعلمّ أبنائهم؟ ومتى ستعود حياتهم إلى مسارها الطبيعي؟"



المصدر: الميادين