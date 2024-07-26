محافظة طولكرم: الأجهزة الأمنية توجهت لمستشفى ثابت ثابت بعد وصول إصابة اليه للوقوف على تفاصيل الحادث وتعرضت لإطلاق النار

رام الله – وطن: أصدر محافظ محافظة طولكرم مصطفى طقاطقة اليوم الجمعة بيانا حول الأحداث التي جرت في مستشفى ثابت ثابت الحكومي.

وقال طقاطقة إن "إصابة وصلت إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم ظهر اليوم، وبناء عليه توجهت قوة من الأجهزة الأمنية للوقوف على تفاصيل الحادثة وفقاً للإجراءات المعتادة والمعمول بها".

و أضاف طقاطقة في تصريح صحفي بأنه "بعد وصول قوات الأمن بلحظات، تعرضت القوة لإطلاق نار، فردت بالمثل، وبعد ذلك وصل مجموعة من الاشخاص حاولوا اقتحام المستشفى، وتعاملت معهم الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن المستشفى وسلامة المرضى".

وتابع طقاطقة قائلاً: "انسحبت قوات الأمن دون اعتقال أحد حفاظاً على الدم الفلسطيني وحماية السلم الأهلي".

ووجه طقاطقة نداء لـ"تحييد المؤسسات الصحية ومستشفى ثابت ثابت الحكومي عن أي تداعيات يمكن أن يستغلها الاحتلال لاستهداف هذا المستشفى والذي يقدم الخدمة الصحية للمواطنين، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني".

و دعا طقاطقة "الى عدم الالتفات الى كافة اشكال اثارة الفتن وتوتير الساحة الكرمية خاصة في ظل الظروف الصعبة والعدوان الذي يستهدف الوجود الفلسطيني واستمرار حرب الابادة على شعبنا في كل المحافظات".