هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل جثمان الشهيد أبو عرة إلى "معهد الطب العدلي"

وطن: أكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت جثمان الشهيد مصطفى أبو عرة إلى ما يسمى بمعهد الطب العدلي "أبو كبير".

وأشارت الهيئة ونادي الأسير في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، إلى أن عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم والمعلومة هوياتهم ارتفع إلى (28) بعد استشهاد أبو عرة الليلة الماضية، ومن بين المحتجزة جثامينهم والمعلومة أسمائهم (17) ممن استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أن هذا المعطى يتضمن فقط أعداد الشهداء من الأسرى والمعتقلين المحتجزة جثامينهم والمعلومة هوياتهم، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين اُستشهدوا ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم.

وباستشهاد أبو عرة يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى (19) وهم ممن تم الكشف عن هوياتهم، إلى جانب عشرات الشهداء من معتقلي غزة لم يفصح الاحتلال عن هوياتهم، عدا عن المعتقلين الذين أعدموا ميدانيا ولم يتسن التّأكد من أعدادهم.