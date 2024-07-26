"ثورة الضم" الإسرائيلية لابتلاع الضفة.. اقامة أكثر من 25 بؤرة استيطانية جديدة منذ 7 اكتوبر

وطن: قالت حركة "السلام الآن" (الإسرائيلية) إن حكومة الاحتلال "استغلت الظروف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لخلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية، وسرّعت عمليات مصادرة وضم الأراضي، وأنشأت أكثر من 25 بؤرة استيطانية جديدة هناك".

ووصفت الحركة -في تقرير لها اليوم- ما قامت به حكومة نتنياهو في الضفة الغربية بـ"ثورة الضم"، مضيفة أنه تم إنشاء ما لا يقل عن 25 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها بؤر استيطانية زراعية، مشيرة إلى أن حكومة الاجتلال "متورطة في الاستيلاء على الأراضي والطرد الممنهج للمواطنين الفلسطينيين من المنطقة".

وجاء في تقرير الحركة أنه جرى تعبيد عشرات الطرق لإقامة بؤر استيطانية جديدة والاستيلاء على أراض إضافية. كما تم الإعلان عن 24 ألفا و193 دونما "أراضي دولة"، أي ما يقرب من نصف إجمالي المساحة المعلن عنها كأراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو حتى اليوم.

ونبهت الحركة إلى وجود "خطط إنشاء 8721 وحدة سكنية في المستوطنات تم الترويج لها من قبل مجلس التخطيط الأعلى. كما تمت الموافقة على إنشاء 5 مستوطنات جديدة جميعها بؤر استيطانية غير قانونية تهدف إلى أن تصبح مستوطنات رسمية".

وذكرت "السلام الآن" أنه "تم تقنين 3 بؤر استيطانية كأحياء للمستوطنات القائمة من خلال المصادقة على المخططات في مجلس التخطيط الأعلى، وتم الاعتراف بـ70 بؤرة استيطانية غير قانونية مؤهلة للتمويل الحكومي والبنية التحتية".

واستشهد التقرير بتعليمات وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لوزارات الحكومية والسلطات الأخرى "بالبدء في تمويل 70 بؤرة استيطانية غير قانونية، وإنشاء مبان عامة، وربطها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الأخرى".

كما أشار التقرير إلى مداهمة مستوطنين منزلا في الخليل "زعموا أنهم اشتروه من المواطنين، وسهّل هذا الدخول تصريح الصفقة الممنوح من قبل الكيانات التابعة لسموتريتش، كما نشرت خطة لإنشاء مستوطنة جديدة في الخليل شمال "كريات أربع" تضم 234 وحدة سكنية للإيداع".

ونبه التقرير إلى "توثيق منظمات حقوقية نحو 1100 حادثة اعتداءات للمستوطنين ضد المواطنين، وطرد حوالي 1392 مواطنا من 29 تجمعا من منازلهم بسبب عنف المستوطنين، الذين تعمدوا إتلاف نحو 46 ألفا و500 شجرة وشتلة، كما استشهد 11 مواطنا على يد المستوطنين".

وبشأن الدعم المادي للاستيطان، ذكر تقرير الحركة أن "الحكومة ضاعفت موازنة وزارة المستوطنات والأموال المخصصة لدائرة المستوطنات والمستوطنات".

منع وهدم

وتناولت "السلام الآن" نقل السلطات المتعلقة بالمستوطنات من الجيش إلى مسؤول تحت رئاسة سموتريتش الذي عين مستوطنا في منصب سماه "النائب المدني" ليصبح فعليا حاكم المستوطنات، التي لا تتبع للإدارة المدنية بل مباشرة لسموتريتش.

وقالت إنه تم إغلاق مئات الطرق المؤدية إلى القرى الفلسطينية من قبل الجيش، وأحيانا من قبل المستوطنين. في المقابل منع المواطنين من الوصول إلى عشرات الآلاف من الدونمات من الأراضي الزراعية

وأضافت أن جيش الاحتلال والمستوطنين يمنعون المواطنين من زراعة مساحات واسعة بالقرب من المستوطنات. ويتم ذلك من خلال حواجز مادية على الطرق الترابية والطرق التي أقامها جيش الاحتلال أو المستوطنون.

وقال التقرير إن قوات الاحتلال هدمت 1205 مبان فلسطينية، مما أدى إلى فقدان أكثر من 2500 مواطن لمنازلهم، وأوضحت أنه تم هدم 874 مبنى بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء من حكومة الاحتلال.

وذكر أنه تم هدم 293 مبنى خلال عمليات جيش الاحتلال. وتم هدم 38 مبنى كإجراء عقابي، كما تم هدم 1027 مبنى في الضفة الغربية، وهدم 178 مبنى في القدس الشرقية.

المصدر: "الجزيرة"