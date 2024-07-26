إصابة شاب بجروح في اعتداء الاحتلال على مصلين قرب باب الأسباط بالقدس

وطن: أصيب شاب بجروح في الرأس، اليوم الجمعة، بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين المتوجهين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالهراوات على المصلين الذين حاولوا الوصول إلى المسجد الأقصى، قرب باب الأسباط، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح في الرأس.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس، ونصبت الحواجز، ودققت في هويات المواطنين المتوجهين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ومنعت عددا منهم من الدخول.