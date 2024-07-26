خطاب رابع في كونغرس تابع

كتب سامر عنبتاوي: نتنياهو حدد قبل الذهاب للولايات المتحدة زيارته بأربع أهداف رئيسية: استجلاب مزيدا من الدعم بالسلاح والمال، تصوير الصراع أنه بين (إرهابيين) بقيادة إيران وليس حرب بربرية ضد الشعب الفلسطيني وبين الحضارة الغربية بزعامة أمريكا، المحاولة في التأثير في الداخل الأمريكي وتحديدا في الانتخابات القادمة، خروجه من أزمته الداخلية ومحاولة الظهور(كالبطل) القادر على التأثير وتغيير المسارات، هذا إضافة لأهداف أخرى

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-قبل خروجه اصطدم بأمرين أساسيين: تنامي الضغوط الداخلية عليه، وتنحي بايدن عن انتخابات الرئاسة الأمر الذي كان سيسهل عليه الضغط على بايدن في وضعه الضعيف ودعم فرص ترامب.



-رغم التغير في المواقف الداخلية الأمريكية واشتداد الحالة الشعبية الرافضة له ولزيارته وتغيب نحو ١٠٠وعضو كونغرس وتحديدا من الديموقراطيين، رغم كل ذلك وجد نتنياهو حفاوة وحضن دافئ غير معهود.



-وجد نتنياهو في الكونغرس آذان صاغية وتقبل ادعاءاته وكذبه المفضوحة لم يكن ليحصل عليها حتى في الكنيست الإسرائيلي، أي وجد من هم أكثر منه صهيونية.



-استعمل نتنياهو كل مهاراته بالكذب والدجل والكلام المنمق وتحويل الحقائق والتلاعب في الألفاظ وسط عواصف من التصفيق.



-حصل على دعم كامل من الكونغرس وسيتبعه دعم سخي في كل المجالات.



-في عقر دارهم هاجم مواطنيهم المحتجين وعلى جامعتهم وعلى كل المنتقدين لدوره في الإبادة والقتل.



-هاجم المحافل الدولية بأقصى وأوقح العبارات من محكمة الجنايات الدولية إلى العدل الدولية وغيرهم من المؤسسات والأشخاص الدوليين في عاصمة ما يسمى الديمقراطية والعالم الحر على مستوى العالم.



-كان بهلوانا في الحركات، كاذبا في الكلمات، قالبا للحقائق، مزيفا للتاريخ، متعجرفا، فوقيا، ومع ذلك نال رضى من هم على شاكلته في الاجتماع.



-سيعود نتنياهو مدعيا النصر، مستمدا القوة في ظل ضعف المعارضة الداخلية وضعف الحراكات الجماهيرية من أهالي الأسرى، وبذا سيستمر في خطواته وبرامجه معتمدا على حلفائه من اليمين المتطرف.



-لم تنته القصة هنا بل لقد توحلت أمريكا أكثر وأكثر في دعم العنصرية والفصل العنصري والإبادة الجماعية والجرائم بحق الإنسانية.



-قد يكون نتنياهو ربح جولة ولكن بالتأكيد خسر حربا ممتدة وطويلة وإن غدا لناظره لقريب.