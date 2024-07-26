مصادر عسكرية يمنية: الرد اليمني على الاحتلال لن يقتصر على عملية أو عمليتين بل سيكون حرباً مفتوحة لا خطوط حمراء فيها

رام الله - وطن: نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر عسكرية يمنية مطّلعة، أن الرد اليمني على الاحتلال لن يقتصر على عملية أو عمليتين، بل سيكون حرباً مفتوحة لا خطوط حمراء فيها، ولن تتوقف إلا بتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

وخلال الساعات الماضية، أطلق ناشطون يمنيون، بينهم قيادات من "أنصار الله"، وسماً يتضمن تلميحاً إلى اقتراب الرد على العدوان الإسرائيلي على الحديدة، وحمل عبارة "واقترب الوعد الحق". وتزامن ذلك مع استمرار حالة الاستنفار لدى الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام عبرية منذ أيام، في انتظار الرد اليمني.

ةكان قائد حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، قد جدد أمس، تهديده الاحتلال بأن الرد اليمني آت لا محالة، وعلى العدو والمستوطنين أن يقلقوا منه، معلناً أن صنعاء تستعد لتنفيذ سلسلة هجمات أوسع من عملية "يافا"، لاستهداف عمق الكيان.

وأشار إلى أن "عمليات الرد لا حدود جغرافية لها، بل أصبح الكيان، بمختلف المدن الفلسطينية المحتلة، هدفاً مشروعاً للقوات اليمنية".

وأكد الحوثي، في خطابه الأسبوعي، أن العمليات العسكرية المشتركة مع المقاومة العراقية ستتصاعد خلال الفترة المقبلة، على نطاق أوسع.