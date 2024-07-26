الاحتلال يحتجز مواطنين ويقتحم عدة مناطق في بيت لحم

وطن: احتجزت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، مواطنين واقتحمت مناطق متفرقة في بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت كل من يوسف إبراهيم عبد الله عليان، وحسين محمود حسين عبيات، لساعات طويلة خلال رعيهم الأغنام في قرية كيسان شرقا.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غربا وفتشت مركبات المواطنين وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، كما اقتحمت قرية مراح معلا جنوبا، وقرية الجبعة جنوبا، ووزعت منشورات تهديد للمواطنين في حال الاقتراب من جدار الضم العنصري الملاصق للقرية والجاثم على أراضيهم.