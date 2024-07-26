د.عقل أبو قرع يكتب لوطن.. التغيرات المناخية وانتشار الأمراض والفئات الهشة!

حسب تقارير علمية مختلفة، كان يوم الاثنين من الاسبوع الماضي الموافق 22 تموز، هو الأكثر حرارة على الإطلاق في العالم منذ بدء تسجيل البيانات عام 1940، حيث أظهرت البيانات أن متوسط درجة الحرارة العالمية بلغ حوالي 17 درجة مئوية، وحسب المعلومات التي تستخدم بيانات الأقمار الصناعية لتسجيل درجات حرارة الهواء والبحر في الوقت الفعلي، بأن يتم تجاوز الأرقام القياسية اليومية هذا الصيف وأن يتعرض كوكب الأرض لفترة طويلة من الحرارة الشديدة بسبب التغيرات المناخية التي تتصاعد حدتها بشكل مستمر.



ومنذ فترة تشهد الكرة الارضية ونحن جزء منها ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة من المتوقع ان يتواصل ويشكل مؤشرا خطيرا لما هو قادم نتيجة للتغيرات البيئية والمناخية التي تحدث في العالم، حيث سيكون لهذه الارتفاعات آثارا وخيمة قصيرة وبعيدة المدى، وبالطبع سوف تكون الفئات الهشة او الاكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال وتلك التي تفتقر الى الخدمات ووسائل الوقاية والمناطق الفقيرة هي الأكثر تضررا والأكثر عرضة للفقر والصراعات والعنف وانتشار الأمراض التي لم نشهد مثلها من قبل.

وتتواصل حدة تداعيات التغيرات المناخية في ظل التحضير لقمة المناخ العالمية، تحت رقم القمة التاسعة والعشرون لقمم المناخ التي تعقد هذا العام في دولة أذربيجان في شهر تشرين الثاني القادم، حيث يمكث الحضور حوالي أسبوعين من المداولات والنقاش وعرض الأدلة ونتائج الدراسات والابحاث، ومن ثم يتم الخروج ببيان توافقي فضفاض وبدون تواريخ محددة ملزمة، يطالب بالابتعاد التدريجي عن الوقود الاحفوري وصولا الى الاستغناء الكامل عن هذا الوقود الذي يشمل النفط والفحم الذي تشير الدراسات الى ان الانبعاثات الصادرة عنه هي المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وبالتالي التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

ورغم ان حوالي 200 دولة من دول العالم قد وافقت على قرار الحد من الوقود الاحفوري، الا ان عدم وضع جدول زمني يرتبط بالحد من نسب معينة من استخدام النفط والفحم، أظهر ضعف هذا القرار، وبين مدى قوة تأثير رأس المال والمصالح الاقتصادية وشركات النفط والطاقة، بعيدا عن خطوات جدية حقيقية تعمل من اجل الحد من تأثير تغيرات مناخية عنيفة يشهدها العالم خلال هذه الفترة.

وفي العادة تنتهي قمم المناخ العالمية، وما زالت غازات التلوث البيئي من ثاني اكسيد الكربون ومن ميثان وغيرهما تنفذ الى طبقات الجو من خلال نشاطات دول التزمت بخفض نسبة الانبعاث ولم تفي بالتزاماتها خلال القمم السابقة، وما زالت الصين والولايات المتحدة الامريكية تبث حوالي 45% من غازات التلوث العالمية، وما زالت الدول الغنية العشرين تبث حوالي 74% من الغازات في العالم، وقارة مثل أفريقيا تساهم فقط بأقل من 3% من بث غازات التلوث أو الدفيئة في العالم.

وتنتهي قمم المناخ العالمية، في ظل دق ناقوس الحقيقي من الصورة القاتمة التي وصلت اليها الأرض وما تحويه من نظام بيئي، بسبب تعمق وتفاقم وتواصل النشاطات البشرية التي ما زالت تساهم في التلوث بأنواعه، وبالأخص تلوث الهواء، ومن ثم الاحتباس الحراري وتشكل ما بات يعرف ب غازات الدفيئة، وانعكاسات ذلك من خلال ارتفاع درجة حرارة الأرض الكبير والمستدام خلال السنوات الماضية، وتضاؤل كمية الامطار، وتشكل الأمطار الحامضية، والتصحر أي عدم القدرة على زراعة التربة أو المحاصيل أو الجفاف وتهديد التنوع الحيوي، وتفشي الآفات المختلفة ومنها الجديدة وبالتالي انتشار الأمراض المعدية، وتداعي الامن الغذائي، وتلوث المياه، وذوبان الجليد والفيضانات .

وبغض النظر عن المدى الذي سوف يتم الالتزام به من أجل تطبيق القرارات التي تم اتخاذها في قمم المناخ العالمية فيما يتعلق بمحاربة التلوث ، وبغض النظر عن الالية التي تم وضعها للتطبيق العملي لهذه القرارات والتي تهدف في الاساس الى تقليل كمية الغازات الملوثة التي يتم بثها الى الجو، والى التوجه أكثر نحو مصادر الطاقة النظيفة أو الخضراء، الا أن الآثار والتداعيات البيئية والصحية التي أحدثتها وما زالت تحدثها هذه الدول بفعل الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية قد شملت معظم دول العالم، وبالأخص الدول الفقيرة التي لا تساهم بشكل ما في إحداث التغيرات المناخية ولكن تتحمل العواقب والآثار بشكل أكثر ايلاما أو بدون أنصاف أو بدون عدل.

ومع دق ناقوس الخطر الحقيقي لكوكب الأرض، ومع تواصل غياب العدالة المناخية في هذا العالم، فأن مفهوم العدالة المناخية ينطبق كذلك علينا في فلسطين، ورغم اننا لسنا بالبلد الصناعي او الزراعي ذو التأثير الملموس على البيئة والمناخ في العالم، الا اننا نلمس هذه التداعيات ، وبسبب البقعة الجغرافية الضيقة عندنا، والمصادر الطبيعية المحدودة، والتنافس الشرس على هذه المصادر من قبل الاحتلال والاستيطان، فقد يكون هذا التأثير علينا كبيرا وملموسا وبدأنا نلمس اثاره في مجالات المياه والإنتاج الغذائي والجفاف والتصحر وانتشار الآفات وضياع جزء كبير من المحاصيل وهذا التأثير له وسوف يكون له ابعاد واضحة في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعلى مجرى الحياة خلال الفترة القادمة، وسوف يزداد انتشار الأمراض المعدية مع ظهور آفات لم نعهدها من قبل، وسوف تكون الفئات الأكثر هشاشة هي الأكثر تأثرا بما تحدثه الفئات الأكثر قوة في هذا العالم.