4 صواريخ "كاتيوشا" أطلقت على قاعدة عين الأسد في العراق

وطن: قال مصدران أمنيان إن 4 صواريخ "كاتيوشا" أطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، في وقت متأخر من يوم الخميس.

وأكدت المصادر أن صاروخين سقطا داخل القاعدة، وسقط آخران في محيطها، ومن غير الواضح ما إذا كانا قد تسببا في سقوط ضحايا أو أضرار، بحسب وكالة رويترز.

من جهته، ذكر موقع "السومرية نيوز"، نقلا عن مصدر أمني، أنه تم استهداف محيط قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بصاروخين.

وصرّح المصدر بأنه يجري البحث عن منطقة التنفيذ، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي الـ17 من يوليو، صرح مصدران عسكريان عراقيان بأن طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، التي تتمركز فيها قوات أمريكية ودولية بغرب البلاد.

وهجوم 17 يوليو على القوات الأمريكية في العراق هو الأول منذ أوائل فبراير 2024.