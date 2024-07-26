مسؤول في حكومة الاحتلال يهاجم هاريس ويدعي أن أقوالها ستمنع صفقة تبادل أسرى

وطن: هاجم مسؤول في حكومة الاحتلال رفيع المستوى نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، في أعقاب أقوالها حول ضرورة إنهاء الحرب بأسرع وقت، معتبرا أن من شأن تصريحاتها أن تمنع صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

ونقلت وسائل إعلام عبرية اليوم، الجمعة، عن المسؤول الإسرائيلي قوله إنه "يجب أن نأمل أن أقوال نائبة الرئيس في المؤتمر الصحافي لن تفسر بأنه فُتحت فجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبذلك يتم إبعاد الصفقة".

وقالت هاريس خلال مؤتمر صحافي في أعقاب لقائها مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمس، إنهّا عبّرت أمامه عن "قلقها العميق" إزاء عدد الضحايا في قطاع غزة وحثته على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وادعى المسؤول أن أقوال هاريس في المؤتمر الصحافي كانت مختلفة عن تلك التي قالتها أثناء اللقاء مع نتنياهو، وأن اللقاء بينهما لم يكن متوترا، وقال إن "النبرة في أقوال هاريس فاجأتنا جدا".

واعتبر المسؤول أن "السؤال الآن هو ماذا سيكون رد حماس على المقترح الإسرائيلي. وأحد الأمور الذي تعالى خلال المحادثات مع بايدن وهاريس هو أنه لا ينبغي أن تكون هناك فجوة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لأن هذا سيبعد الصفقة بسبب كيفية رؤية حماس للأمور. كيف ينبغي أن تفكر حماس عندما تسمع هذا الأمر؟ وينبغي أن نأمل أن هذا لن يؤدي إلى تراجع في موقف حماس، لأننا تقدمنا كثيرا".

ودأبت الصحافة العبرية منذ بداية الحرب على نشر تصريحات صحفية تنسبها لمسؤول كبير في الحكومة، كُشف لاحقا انها تكون صادرة من بنيامين نتنياهو او مكتبه.