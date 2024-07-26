الاحتلال يقر بمقتل أحد جنوده في معارك جنوب غزة

وطن: أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث العبرية إن جنديا "إسرائيليا" قتل في رفح جنوب قطاع غزة باستهداف جرافة من طراز D9 بصاروخ مضاد للدروع.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري إلى 20 قتيلًا في جبهات القتال مع المقاومة في غزة والضفة والشمال المحتل.

وأوردت قناة كان العبرية، أن 688 جنديًا وضابطًا من جيش الاحتلال قتلوا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 323 قتيلًا في المعارك البرية في قطاع غزة.