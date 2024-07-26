استشهاد 5 مواطنين في استهداف منزلين شرق مدينة غزة ونسف مبانٍ سكنية في المغراقة

وطن: استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في غارات لطائرات الاحتلال الحربية استهدفت حي الصحابة شرقي مدينة غزة.

وأكدت مصادر صحية استشهاد المواطنين الخمسة إثر استهدافين منفصلين لمنزلين أحدهما لعائلة البنا في حي وشارع الصحابة شرق مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

الى ذلك، نسفت قوات الاحتلال العديد من المباني السكنية في منطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى.

وكانت استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في بلدة بني سهيلا، مساء الخميس، في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما تمكن مواطنون من انتشال جثامين عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال في بني سهيلا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39175 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.