قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين بينهم أطفال ونساء في قلقيلية وبلدة عزون

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرقا، واعتقلت 10 مواطنين على الأقل جلهم من ذوي وأهالي من تزعم أنهم "مطاردين" ومطلوبين لديها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالجيبات والآليات العسكرية اقتحمت مدينة قلقيلية، ونفذت عمليات دهم واسعة في العديد من الأحياء، واقتحمت منازل وبنايات سكنية وفتشتها واعتدت على قاطنيها واحتجزت بعضهم وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال ركزت حملة مداهماتها لمنازل زعمت أن أحد أفرادها "مطلوبا" لديها، حيث تم اعتقال 5 مواطنين، وهم بحسب مصادر محلية:

زياد داوود، والد المطارد طارق داوود، للضغط على نجله لتسليم نفسه، وهي المرة العشرين التي يجري فيها اعتقاله لهذا الغرض، وأيمن أبو العسل، ووالد المطارد جبريل جبريل للضغط على نجله لتسليم نفسه، ومحمود خليل أبو بكر، والد المطارد علي أبو بكر، وابراهيم أبو هنية، والد المطارد جمال أبو هنية.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين على الأقل، بينهم اطفال، اشقاء وشقيقات المطارد معاوية رياشي للضغط عليه وتسليم نفسه، وهم طبقا لمصادر محلية:

عمر، وندى، وتغريد عبد اللطيف رياشي، وسائد حسين، ومصطفى حسن سلامة.