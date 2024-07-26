الاحتلال يقتحم الرام ومخيم شعفاط ويأخذ مقاسات منزل شهيد تمهيدا لهدمه

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بلدة الرام شمال القدس المحتلة وداهمت منزل الشهيد محمد شهاب واخذت مقاساته تمهيدا لهدمه .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل ذوي الشهيد محمد شهاب الذي جرى إطلاق النار عليه بزعم تنفيذه عملية دعس في وقت سابق قبل اسبوعين، قرب الرملة داخل أراضي الـ48، وشرعت في اخذ مقاسات المنزل تمهيدا لهدمه.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة واعتدت على المواطنين بالضرب واطلقت قنابل الصوت والغاز السام والمدمع تجاه منازل المواطنين، ما تسبب بإصابات بحالات اختناق قبل ان تنسحب من المخيم، ولم يبلغ عن اعتقالات.