الاحتلال يجدد "الإداري" لمعتقلين من مخيم جنين

وطن: جددت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للمعتقل جبريل محمد الزبيدي (34 عاما) من مخيم جنين، للمرة الرابعة، وابن عمه يوسف جمال الزبيدي للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت عائلة المعتقلين إن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للمعتقل جبريل الزبيدي لمدة 6 أشهر، علما أنه معتقل منذ 12 شباط/فبراير 2023، كما جددت الاعتقال الإداري لإبن عمه يوسف للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 أشهر.

يذكر أن المعتقل جبريل، هو شقيق عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" زكريا الزبيدي، ونجل الشهيدة سميرة، وشقيق الشهيدين طه وداوود. والمعتقل يوسف، شقيق الشهيد محمد الزبيدي.