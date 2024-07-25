روسيا: مجلس الدوما يدين قرار "الكنيست" الرافض إقامة دولة فلسطينية

وطن: أدان مجلس الدوما الروسي في جلسة عامة، اليوم الخميس، موقف "كنيست" الاحتلال، الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف الدوما، في بيان، أنّ "الكنيست ينتهك بشكل صارخ، مبادئ وقواعد القانون الدولي، التي تشكل أساس التسوية في الشرق الأوسط، فضلاً عن العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة قانونياً، والتي أُعلن عنها بشكل صريح كحل للقضية الفلسطينية، وإنشاء دولتين ذات سيادة على تلك الأرض".

وتابع أنّ "مؤيدي الحرب في الكنيست، يحاولون، من خلال الإدلاء بمثل هذه التصريحات، تحييد الدعم العالمي المتزايد للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، والحد من تصميم مؤيدي التسوية العادلة في الشرق الأوسط".

ودعا نواب مجلس الدوما، في البيان، برلمانات دول العالم والمنظمات البرلمانية الدولية إلى "إدانة التصريحات غير القانونية للكنيست في حكومة الاحتلال، وبذل كل جهد ممكن لإنهاء إراقة الدماء في فلسطين، في أقرب وقت ممكن، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وحل النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

يُذكر أنّ "كنيست" الاحتلال، تبنّى في 18 تموز/يوليو الجاري، قراراً ينص على "رفض إقامة دولة فلسطينية"، ومعارضة إنشاء دولة فلسطينية غربي نهر الأردن (الضفة الغربية) أو في قطاع غزة، واصفاً إقامة الدولة الفلسطينية في أعقاب طوفان الأقصى بأنها ستكون "خطراً وجودياً على إسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أنّ إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تُعدّ شرطاً لا بد منه لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".



المصدر: الميادين