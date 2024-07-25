"نيويورك تايمز" تكشف بالأرقام: واشنطن أرسلت آلاف القنابل والصواريخ إلى "إسرائيل"

وطن: أشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأميركية، إلى أنّ حصيلة عمليات تسليم الولايات المتحدة الأميركية، الأسلحة والذخائر، لجيش الاحتلال، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بلغت "أكثر من 20 ألف قنبلة غير موجهة، ونحو 2600 قنبلة موجهة، و3000 صاروخ دقيق - فضلاً عن الطائرات والذخيرة والدفاعات الجوية".

وأضافت الصحيفة، أنّه وعلى الرغم من كون "العديد من شحنات الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى جيش الاحتلال، منذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر، كانت سرية أو ظلت سرية إلى حد ما"، إلا أنّ ما أُعلِن عنه حتى شهر آذار/مارس وحده، يعادل "عدداً هائلاً ومتنوعاً من الأسلحة، التي لعبت دوراً حيوياً في مساعدة إسرائيل"، وفقاً لتحليل أجرته "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" في الربيع الماضي.

وجاء في تحليل المؤسسة، اعتبارها أنه "من غير المرجح أن تتمكن إسرائيل من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسلحة والذخائر في أي وقت قريب"، وتضيف أنه وفق "البعض لن تتمكن من ذلك على الإطلاق".



وفي السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ سلاح البحرية في جيش الاحتلال، أقام مساء أمس الأربعاء، مراسم استقبال سفينتي الإنزال الجديدتين الأميركيتي الصنع "ناحشون" و"كومميوت"، في قاعدة سلاح البحرية في حيفا، بمشاركة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت وقادة السلاح.

وبحسب موقع قناة "مكان" العبراية، سيتم تركيب منظومات قتالية (إسرائيلية) على السفينتين، قبل أن تدخلا الخدمة العملياتية في مختلف الجبهات.

وقال غالانت إن "ضمان التفوق الإقليمي يستوجب زيادة وتنويع الوسائل والآليات التي بحوزتنا".

وفي مفارقة لافتة، تزامن الاحتفاء بالسفينتين الأميركيتين مع تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، الذي زعم فيه أنه "سيواصل العمل من أجل إنهاء الحرب في غزة"، وأنه سيلتقي برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ليل الخميس، لبحث جهود التفاوض على وقف إطلاق النار في غزة.



المصدر: الميادين