شهداء وجرحى في مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة

وطن: استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارات الاحتلال المتواصلة على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

كما تمكن مواطنون من انتشال جثامين عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال في بلدة بني سهيلا.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان وأصيب ثالث، بقصف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال حي الشيخ ناصر في خان يونس. كما استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال شرق المدينة.

واستشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلنت مصادر طبية، وصول جثامين 32 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي منذ صباح اليوم من مدينتي خان يونس ورفح.

ونسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية في بلدة القرارة شمال خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال حي الشيخ ناصر ومحيط منطقة السكة في المدينة، كما قصفت مناطق شمال مدينة رفح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص الحي مركبة إسعاف تابعة لها أثناء إجلاء مصاب من خان يونس.

وفي مدينة غزة، أفادت مصادر طبية بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المتمركزة شمال بيت لاهيا المناطق الشرقية شمال قطاع غزة، كما قصفت بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال مناطق شرق وجنوب مخيم البريج.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39175 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.