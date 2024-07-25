طوفان الأقصى" في اليوم الـ 294.. عمليات نوعية للمقاومة في غزة ومجازر جديدة للاحتلال بحق المدنيين

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ294، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

تواصل المقاومة في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال، ولاسيما في شرقي خان يونس، مستهدفةً آلياته، ومحققةً إصاباتٍ مباشرةً فيها.

أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استدرجوا أفراد قوتين إسرائيليتين إلى نفقين وفجروهما فور نزولهم داخلهما بمخيم يبنا برفح.

كما أعلنت عن قنص جندي إسرائيلي ببندقية "الغول" في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس.

وقصفت بالاشتراك مع سرايا القدس تمركزا لقوات الجيش الإسرائيلي قرب مسجد الظلال شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما استهدف قصف للاحتلال أحياء في بيت لاهيا ومدينة غزة ومخيمي النصيرات والبريج.

ويواصل الاحتلال مجازره بحق المدنيين، حيث أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39175، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 90403 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ294: