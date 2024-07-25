مصرع طفلة وإصابة آخرين في حادث سير جنوب جنين

وطن: لقيت طفلة مصرعها وأصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر حادث سير جنوب جنين.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حادث سير بين مركبتين على الطريق الواصل بين بلدتي قباطية والزبابدة جنوب جنين، أسفر عن عدد من الإصابات في المكان، وعليه تحركت الشرطة ومركبات الإسعاف، وتم نقل الإصابات إلى مستشفيات المدينة، حيث أعلن الأطباء عن وفاة طفلة (3 سنوات).

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.