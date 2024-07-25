قوات الاحتلال تقتحم عزون وتداهم عدة منازل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت البلدة، وجابت عدة أحياء فيها منها "الصفحة" و"المنشار"، حيث داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعاثوا فيها خرابا، عرف من أصحابها: منزل الشهيد يحيى عدوان، ومصلح حسين، وعبد الكريم شحادة.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بالبلدة إثر الاقتحام، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

يذكر أن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية بمحيط بلدة عزون منذ الصباح، ويواصل نصب حواجزه العسكرية على مداخل البلدة، كما ويغلق طريق جسر جيوس الواصل بين عزون ومدينة طولكرم.