نقيب المحامين ونظيره التركي يوقعان بروتوكول تعاون لخدمة وتعزيز حالة حقوق الانسان والتعاون المشترك بين النقابتين في مختلف المجالات

وطن: وقع نقيب المحامين ونظيره التركي بروتوكول تعاون يسعى لخدمة وتعزيز حالة حقوق الانسان والتعاون المشترك بين النقابتين في مختلف المجالات

في اطار الجهود التي يبذلها مجلس نقابة المحامين لتعزيز الحالة الحقوقية الداعمة لشعبنا وحقوقه المشروعة في ظل استمرار حرب الإبادة، وتعزيز التعاون المهني مع النقابات الإقليمية والدولية وقع نقيب المحامين المحامي فادي عباس "بروتوكول تعاون" مع نظيره التركي المحامي أرينتش صاغكان رئيس اتحاد نقابات المحامين الأتراك.

جاء ذلك خلال زيارة نقيب المحامين المحامي فادي عباس وأعضاء مجلس النقابة المحامون سهيل عاشور وداود درعاوي وأمجد الشلة ولؤي أبو جابر الى العاصمة التركية أنقرة للقاء رئيس وأعضاء اتحاد نقابات المحامين الأتراك وعدد من نقباء المحامين في الولايات التركية وعدد من المؤسسات القانونية في سياق التعاون المستمر بين النقابات في مختلف المجالات المهنية والحقوقية المرتبطة بإستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني والآثر المباشر لهذا العدوان على مرفق العدالة بما في ذلك مبنى نقابة المحامين الرئيسي والمقرات الفرعية، واستشهاد عشرات الزميلات والزملاء جراء حرب الابادة المتواصلة للشهر العاشر على التوالي.

كما والتقى نقيب المحامين وأعضاء المجلس خلال هذه الزيارة وزير العدل التركي السيد يلماز تونتش الذي بدوره أكد على عدم كفاية الأدوات الدولية للجم الإحتلال عن الإستمرار بجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على التزام تركيا الرسمي والشعبي بمناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق.

بدوره استعرض نقيب المحامين المحامي فادي عباس خلال اللقاء واقع المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية بما في ذلك الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الإحتلال في ظل استمرار جرائم القتل وأعمال القمع والتنكيل ومصادرة الأراضي والتوسع الإستيطاني وإدارة الظهر لكافة المرجعيات الأممية والإنتهاك الجسيم والمتواصل لأحكام القانون الدولي.

كما التقى نقيب المحامين وأعضاء المجلس في مقر المحكمة الدستورية العليا في العاصمة أنقرة برئيس المحكمة الدستورية المستشار قدير أوزقايا وتناول الطرفان عدد من المسائل ذات البعد الحقوقي. وإلى جانب ذلك استضاف رئيس محكمة الاستئناف العليا المستشار عمر كركيز في مقر المحكمة الإستئنافية العليا نقيب المحامين والأعضاء المشاركين، وجرى نقاش عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

واختتم الوفد زيارته باجتماع موسع مع رئيس اتحاد المحامين الأتراك وأعضاء الهيئة الإدارية وعدد رؤوساء نقابات الولايات التركية في دار الإتحاد في العاصمة أنقرة بحث خلاله العديد من المسائل المتعلقة بواقع الزميلات والزملاء في قطاع غزة وتدمير مقرات نقابة المحامين ومكاتب المحامين في القطاع واستشهاد عشرات المحامين خلال العدوان، وعلى هامش هذا الاجتماع جرى توقيع بروتوكول تعاون يهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وتوجه نقيب المحامين المحامي فادي عباس في كلمته بالشكر لتركيا على المستوى الرسمي والشعبي على مواقفهم الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً أن الهيئات الأممية برمتها وفي ظل استمرار العدوان أمام إمتحان أخلاقي في قدرتها على حماية مقاصد إنشاؤها في حماية حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية حق الشعوب في تقرير المصير.

بدوره قال المحامي أرينتش صاغكان رئيس اتحاد نقابات المحامين الأتراك إن سياسة العزل والتجريد التي تتبعها إسرائيل تحولت إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإلى إبادة جماعية، مشدداً على وجوب أن تتحمل إسرائيل عواقب سياساتها بموجب القانون الدولي.