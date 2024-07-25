مستوطنون يضرمون النار في أراض زراعية برنتيس

وطن: أضرم مستوطنون، اليوم الخميس، النار في مساحات زراعية واسعة في قرية رنتيس غرب رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي رنتيس ماجد خلف، إن عدداً من مستوطني عصابة "فتية التلال" أضرموا النيران في أراض مزروعة بأشجار الزيتون شمال القرية، ما أدى لاحتراق عدد منها، قبل أن يتمكن أهالي القرية من إخماد الحريق بمساعدة إطفائية تابعة للدفاع المدني وصلت من بلدة نعلين.

وأوضح أن اعتداء مماثلاً نفذه المستوطنين أمس الأربعاء، واستهدفوا به أرضاً مزروعة بالزيتون غرب القرية.

وأشار خلف إلى أن المستوطنين ينطلقون في اعتداءاتهم من بؤرة استيطانية رعوية، أقاموها مؤخراً في الجبال الواصلة بين قرى رنتيس ودير بلوط واللبن الغربية.

وأكد أن عناصر عصابة "فتية التلال"، الذين يشرف عليهم الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير، يعلمون على إرهاب المزارعين والتضييق عليهم، بما يشمل إضرام النيران ومنع الوصول للمناطق الزراعية على أطراف القرية، في مسعى لطرد المواطنين منها والاستيلاء عليها.