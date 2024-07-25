البركة للتأمين وفندق السيزر يوقعان اتفاقية تقديم خدمات تأمينية

وطن: وقعت شركة البركة للتأمين الإسلامي اتفاقية لتقديم الخدمات التأمينية المتطورة مع فندق السيزر في رام الله، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البركة المهندس عوض الله إبراهيم عوض الله ورئيس مجلس إدارة فندق السيزر جمال النمر ومدير عام الفندق إياد النمر، والمدير العام لشركة البركة عبد الحكيم قاسم، وأعضاء من مجلس الإدارة، الأستاذ جواد عبيدات وأحمد إبراهيم عوض الله وطاقم من الإدارة التنفيذية من كلا الطرفين.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شركة البركة لتعزيز حضورها في قطاع السياحة والخدمات وتوسيع قاعدة عملائها وتقديم خدمات تأمينية مبتكرة وفعالة، وتغطي هذه الاتفاقية مجموعة واسعة من الخدمات التأمينية، التي تشمل التأمين على الممتلكات وتأمين المركبات، وتأمين المسؤولية المدنية، بالإضافة إلى برامج تأمينية أخرى.

وأعرب مدير عام الشركة عبد الحكيم قاسم عن فخره بهذه الشراكة مع فندق السيزر، الذي يعد من الفنادق المرموقة في مدينة رام الله حيث يتميز بموقعه الحيوي والاستراتيجي بالقرب من المؤسسات الحكومية والمصرفية، مشيرا الى أن إدارة الشركة تؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز الأمان الاقتصادي، وهذه الاتفاقية تمثل خطوة مميزة في هذا الاتجاه، كما وتلتزم الشركة بتقديم أفضل الخدمات التأمينية لضمان تأمين الحماية والاستقرار المالي للمؤسسات والمواطنين.