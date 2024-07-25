حزب الله يستهدف مبانٍ لجنود الاحتلال في مستوطنتي "المنارة" و"شتولا"

وطن: واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الخميس، عملياتها ضد أهداف تابعة للاحتلال الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، في إطار دعمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادها لمقاومته، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية.

وأعلنت المقاومة استهدافها مبانٍ يستخدمها جنود ‏جيش الاحتلال في مستوطنتي "المنارة" و"شتولا"، بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابات مباشرة، وذلك في عمليتين منفصلتين.

وأوضحت المقاومة أنّ العملية الأولى جاءت رداً على الاعتداء الإسرائيلي الذي طال بلدة ‏كفر حمام الجنوبية، والعملية الثانية كانت رداً على اعتداء الاحتلال على بلدة طير حرفا الجنوبية، وكذلك دعماً لغزة.

كما أكدت مصادر صحفية بأنّ نيران مباشرة من لبنان أصابت هدفاً إسرائيلياً في الجليل الغربي، حيث دوّت صفارات الإنذار بعد محاولات اعتراض أهداف جويّة عبرت نحو شمالي فلسطين المحتلة.

وأضافت أنّ نيران اندلعت في مستوطنة "المنارة" من جراء استهدافها بالصواريخ من لبنان.وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط 4 صواريخ في "شتولا" وإصابة مبنى في المستوطنة.

وفجراً، أكدت المقاومة استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع "بركة ريشا" العسكري، وذلك بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابة مباشرة أدت إلى تدمير هذه التجهيزات.

كذلك، استهدفت المقاومة موقع ‏"حانيتا" العسكري، بقذائف المدفعية التي حققت إصابةً مباشرة في الموقع.‏

المصدر: الميادين