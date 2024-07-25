"كتائب القسام" تعلن قتل وجرح أفراد قوتين من جيش الاحتلال في رفح

وطن: أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، قتل وجرح أفراد قوتين من جيش الاحتلال في رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت "القسام"، إنه "بعد عودتهم من عقدهم القتالية… أبلغ مجاهدونا عن استدراج قوتين صهيونيتين إلى نفقين وتفجيرهما بأفراد القوتين فور نزولهم داخلهما، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

كما أعلنت "القسام" تمكّن مجاهديها من قنص جندي إسرائيلي ببندقية الغول، في منطقة الزنة، شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت الوكالة أشارت إلى إطلاق قوات الاحتلال القنابل الدخانية في المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة .