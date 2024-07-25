الاحتلال يقتحم كفر عقب ويستولي على تسجيلات كاميرا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من المحلات التجارية والعمارات، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة في المكان.

وكانت قد اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال يوم أمس، التي أغلقت حاجز قلنديا بالكامل، بحجة تعرضه لإلقاء مواد متفجرة فجر اليوم، واستُشهد شاب وأصيب ستة آخرون في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، حيث هدم الاحتلال منزل الشهيد محمد مناصرة.