الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية ويستولي على تسجيلات كاميرات

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة قلقيلية، واستولت على تسجيلات كاميرات عدد من المحلات التجارية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، من مدخلها الشرقي، واستولت على تسجيلات الكاميرات في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت، المدخل الرئيسي الشرقي لمدينة قلقيلية، وأعاقت حركة مرور المركبات، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، بحجة إطلاق نار وقع قرب بلدة عزون شرقا.

كما ونصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا عند مدخل مدينة قلقيلية الجنوبي الواصل بين قلقيلية وقرية حبلة، ما أدى إلى عرقلة حركة التنقل من وإلى المدينة.