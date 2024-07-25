الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة ما يرفع الحصيلة إلى 9800 منذ 7 تشرين الأول

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 22 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم صحفي، وطفل، إضافة إلى أسرى سابقين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، والخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظتي طولكرم، والقدس، ورافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين.

وأشارا إلى أن حصيلة الاعتقالات بلغت أكثر من (9800)، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.