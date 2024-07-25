الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية جنوب وشرق طولكرم

وطن: نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، حاجزا طيارا، عند مدخل طولكرم الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أقامت الحاجز على طريق جسر جبارة الواصل بين محافظتي طولكرم وقلقيلية، وهو المدخل الجنوبي للمدينة.

ومنع جنود الاحتلال المركبات من المرور من كلا الاتجاهين، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة بالمكان.

وفي الوقت ذاته، أغلقت قوات الاحتلال حاجز عناب العسكري شرق محافظة طولكرم، ومنعت المركبات من المرور، من كلا الاتجاهين.

واقتحمت عدد من آليات الاحتلال بلدة كفر جمال جنوب طولكرم، وجابت شوارعها الرئيسية، في الوقت الذي كثّفت دورياتها على طرقات قرى وبلدات الكفريات جنوب المحافظة، التي تصلها بمحافظة قلقيلية.