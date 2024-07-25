أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

رام الله - وطن: حذت أستراليا حذو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عبر فرضها اليوم الخميس عقوبات مالية وحظر سفر على 7 مستوطنين وحركة استيطانية جراء تورطهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان لها بأن الحركة كانت مسؤولة عن التحريض على العنف وارتكابه ضد الفلسطينيين، في حين تورط المستوطنون في "هجمات عنيفة على فلسطينيين" تتضمن "الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب"، مما أسفر عن إصابات خطيرة وفي بعض الحالات الوفاة.

وقالت وونغ إن أستراليا تدعو حكومة الاحتلال إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين، ووقف النشاط الاستيطاني المستمر الذي يؤدي إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين.

وتأتي هذه الخطوة من الحكومة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات على بعض المستوطنين ردا على أعمال العنف في الضفة الغربية.

وتعتبر أستراليا المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام.