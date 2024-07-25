الاحتلال يهدم منزلًا وغرفة زراعية في الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، منزلًا وغرفة زراعية في الخليل، جنوب الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة حسكا شمال غرب الخليل، وهدمت منزلًا قيد الإنشاء، يتكون من ثلاثة طوابق و"روف"، يعود للمواطن عبد الكريم زلوم.

وداهم جيش الاحتلال منطقة فرش الهوى، وهدم غرفة زراعية ودمَّر محتوياتها، وأتلف عددًا من الأشجار المثمرة وجدرانا استنادية، تعود للمواطن صفوت القواسمة.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتُظهر إحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بهدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.