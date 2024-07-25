الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من محافظة الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، 10 مواطنين من محافظة الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت الشاب سليمان مروان قفيشة، وبراء محمد القواسمي، ويزن عاطف الرجبي، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

واعتقل جيش الاحتلال من بلدة بيت أمر شمال الخليل 7 مواطنين: جهاد هشام خليل أبو مارية (34 عاما)، وشريف زهدي شريف عوض (19 عاما)، ومالك بسام محمود الطيط (24 عاما)، وعمرو بسام محمود الطيط (15 عاما)، ومحمد مراد محمود صبارنة (23 عاما)، وعبد العزيز شعلان الهندي (49 عاما)، وكريم محمد عبد المجيد اخليل (48 عاما).