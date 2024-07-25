إصابة 3 جنود من جيش الاحتلال بعملية إطلاق نار غرب بلدة عزون

رام الله - وطن: أصيب 3 من جنود الاحتلال صباح اليوم الخميس بعملية إطلاق نار غرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

وقالت مصادر عبرية ان مقاومين أطلقوا النار من مركبة مسرعة على جنود الاحتلال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم.

وقالت المصادر ان الاصابات تراوحت بين جروح متوسطة إلى خفيفة.

وقالت القناة 12 العبرية ان جيش الاحتلال نشر تعزيزات عسكرية في منطقة الحادث بقرية النبي إلياس شرقي قلقيلية.

ولفتت المصادر ان المقاومين نجحوا بالانسحاب بسلام بعد تنفيذ عملية إطلاق النار .