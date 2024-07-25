الاحتلال يقر بمقتل ضابط استخبارات متأثرًا بجراحه قرب الرملة

وطن: أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل ضابط استخبارات متأثرًا بجراح أصيب بها قبل عدة أيام في عملية طعن ودهس مزدوجة بمدينة الرملة المحتلة في الداخل المحتل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إن ضابط الاستخبارات أريئيل توباز، قُتل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية الدهس التي وقعت يوم 14 تموز/ يوليو الجاري، عند مفترق "نير تسفي" بالقرب من قاعدة "تسرفين" العسكرية.

ووفقًا لمعطيات واعترافات إسرائيلية، حول خسائر جيش الاحتلال منذ مطلع تموز الجاري، فقد ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش والمستوطنين إلى 19 قتيلًا؛ بينهم 8 ضباط و7 جنود من قوات الاحتلال.

وفي 14 تموز الجاري، نفذ شاب من مدينة القدس المحتلة عملية مزدوجة قرب معسكر "تسرفين" التابع لجيش الاحتلال القريب من مدينة الرملة وسط فلسطين المحتلة، أسفرت عن إصابة 4 من جنود الاحتلال؛ بينهم اثنان بجراح خطيرة.