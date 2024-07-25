قوات الاحتلال تقتحم بيت أمر وتعتقل 5 مواطنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت 5 مواطنين

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية العديد من أحياء البلدة وتمركزت في مناطق المثلث والظهر والبياضة ومثلت مقبل والقرنة، وأجرت عمليات تمشيط في محيط منازل المواطنين واعتلوا أسطح بعضها وحطموا محتوياتها وسط اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود القنابل المسيلة للدموع.

وتحدثت مصادر محلية عن اعتقال والد الشاب وسيم بحر، ومحمد ابراهيم أبو ماريا، والجريح شريف زهدي عوض، ومصطفى قوقاس، وعمرو بسام الطيط.