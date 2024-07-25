حماس: تصورات نتنياهو حول مستقبل قطاع غزة هي أوهام وخيالات يحاول تسويقها وشعب غزة وحده من يملك تقرير مصيره

وطن: قالت حركة حماس ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، ان تصورات نتنياهو حول مستقبل قطاع غزة هي محض أوهام وخيالات يحاول تسويقها، وأن شعب غزة وحده من يملك تقرير مصيره وتحديد من يحكمه.

واشارت الحركة في بيان لها ان حديث نتنياهو عن جهود مكثفة لإعادة الرهائن هو كذب وتضليل للرأي العام الإسرائيلي والأميركي والعالمي،وان نتنياهو أفشل كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى.

واوضحت الحركة ان التقارير الحقوقية والإنسانية والدولية اكدت على ارتكاب نتنياهو وجيشه عمليات قتل جماعي وتطهير عرقي في غزة لم تشهده الحروب العالمية المعاصرة، واستخدام سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات، بالإضافة إلى حرق وتدمير معبر رفح البري وقتل العديد من العاملين في المجال الإنساني.

وبينت "إن واشنطن، بمواصلتها تقديم كل سبل الدعم السياسي والعسكري للاحتلال، وإتاحتها منبر الكونجرس لغسل أيدي مجرمي الحرب الفاشيين من دماء الأطفال الأبرياء، تؤكّد شراكتها الكاملة في الانتهاكات البشعة التي ترتكب في غزة".

ولفتت الحركة ان الأولى اعتقال نتنياهو كمجرم حرب وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية بدلا من إعطائه فرصه لتلميع وجهه أمام العالم والتغطية على عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي في قطاع غزة.