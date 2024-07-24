نتنياهو من الكونغرس الأميركي: أعطونا الأسلحة بسرعة.. لننجز المهمة بسرعة

وطن: ألقى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، خطاباً أمام الكونغرس الأميركي، وسط تظاهرات حاشدة أمامه ضد زيارته لواشنطن، وضد حرب الإبادة "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال جزء كبير من خطابه، ركّز نتنياهو على مهاجمة التظاهرات ضدّه وضد الحرب، مدّعياً أنّ "إيران تمول المتظاهرين خارج الكونغرس الآن"، وأنّهم يريدون تدمير الولايات المتحدة أيضاً".

وقد ازدادت أعداد المحتجين بالقرب من مبنى "الكابيتول" قبل ساعات من خطاب نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي، حيث تجمّع الآن مئات المتظاهرين، وهم يلوّحون بلافتات ويرددون شعارات مناهضة لنتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن.



واعتقلت شرطة "الكونغرس" 5 أشخاص خلال خطاب نتنياهو، وفق شبكة "سي إن إن" الأميركية، فيما أفاد الإعلام العبري باعتقال عدد من عائلات الأسرى في قطاع غزة عند مدخل "الكونغرس" بعد وصولهم بقمصان كتب عليها عبارات تدعو إلى صفقة الآن.



تلفيق الأكاذيب

وقد عمد نتنياهو خلال الخطاب أيضاً إلى نشر وتلفيق الأكاذيب لخداع الرأي العام حول ما يجري في قطاع غزة، وعبر مهاجمة الجمهورية الإسلامية في إيران، وسط حفلة من التصفيق الاستعراضي من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث صفّقوا له 53 مرة على الأقل.

كما أعاد نتنياهو تكرار أهمية التعاون الأميركي - "الإسرائيلي: في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، مؤكّداً أنّ على "إسرائيل" والولايات المتحدة "الوقوف جنباً إلى جنب".

وشكر بايدن على دعمه القوي لـ"إسرائيل" بعد 7 أكتوبر، وعلى "نصف قرن من الصداقة"، وأيضاً على "ما قام به من أجل الأسرى في قطاع غزة"، كما شكر الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق قوله.

وقال إنّ "الولايات المتحدة ستكون الهدف التالي إذا جرى تقييد يد إسرائيل"، مضيفاً أنّ "الثورة في إيران تحارب الولايات المتحدة منذ عقود".

"أعطونا الأسلحة بسرعة"

وفي السياق، شدّد نتنياهو على أنّ "تسريع المساعدات الأميركية لجيش الاحتلال سيسرع إنهاء الحرب في غزة"، لافتاً إلى أنّ "إسرائيل طورت بشكل مشترك مع الولايات المتحدة أكثر الأسلحة تطوراً".

ولفت إلى أنّه "يمكن لأميركا و"إسرائيل" تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران"، بحسب تعبيره.



يُشار إلى أنّ الإعلام العبري تحدّث عن مرور نتنياهو أمام زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عند دخوله القاعة، من دون أن يصافحه.

ولفت الإعلام العبري أيضاً إلى "عرض تمثال الحرية في نهر دماء أمام السفارة الأميركية في تل أبيب"، خلال كلمة نتنياهو أمام الكونغرس.

وقد علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق قائلاً إنّ "خطاب المجرم نتنياهو حفلة أكاذيب واستخفاف بعقول العالم".

بدوره، قال القيادي في حماس سامي أبو زهري إنّ خطاب نتنياهو "يظهر أنّه لا يريد التوصل إلى صفقة وقف إطلاق نار"، مؤكّداً أنّ "خطابه مليء بالأكاذيب ولن يفلح في التغطية على الفشل في مواجهة المقاومة".

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني رداً على نتنياهو إنّ منظمة التحرير الفلسطينية "هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني وهي تقرر من يحكمه".



المصدر: الميادين