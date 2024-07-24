تزامناً مع خطاب نتنياهو.. خامنئي: "إسرائيل" والولايات المتحدة فشلتا في إركاع حماس

وطن: نشر الحساب الرسمي لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، على منصة "إكس"، منشوراً باللغة العبرية، تزامناً مع إلقاء رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خطابه أمام الكونغرس في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد خامنئي في المنشور أنّ "قوة المقاومة تصبح أكثر وضوحاً كل يوم"، مشدداً على أنّ "نظاماً ضخماً على المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية، متمثلاً بالولايات المتحدة، يقف خلف الإسرائيليين في مقاتلة حماس، إلا أنّهم عجزوا عن إركاع الحركة".

وأُرفقت هذه العبارة بمقطع فيديو، يظهر مشاهد من عمليات المقاومة في قطاع غزة، وجبهات الإسناد في كل من لبنان والعراق واليمن.

وفي خطابه، عمد نتنياهو نشر وتلفيق الأكاذيب لخداع الرأي العام حول ما يجري في قطاع غزة، مهاجماً إيران وسائر قوى محور المقاومة، وسط حفلة من التصفيق من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين صفّقوا له 53 مرةً على الأقل.



المصدر: الميادين