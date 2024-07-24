المقاومة تستهدف آليات الاحتلال المتوغلة شرقي خان يونس.. وتقصف مقرّ قيادته في "نتساريم"

وطن: تواصل المقاومة الفلسطينية، لليوم الـ292، ملحمتها "طوفان الأقصى"، حيث تخوض الاشتباكات الضارية ضدّ قوات الاحتلال في محاور القتال في قطاع غزة، ولا سيما في رفح وخان يونس، إلى جانب استهدافها قوات الاحتلال في "نتساريم"، مكبدةً إياها مزيداً من الخسائر في الأرواح والعتاد.

وأقرّ جيش الاحتلال بإصابة جنديين اثنين في صفوفه خلال المعارك الدائرة في جنوبي القطاع، موضحاً أنّ المصابين هما من وحدتي المظليين و"غفعاتي".

من جهتها، أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تدميرها دبابة "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال بعبوة "شواظ"، وذلك في بلدة بني سهيلا، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسّام دبابةً تابعة لجيش الاحتلال ثانيةً بقذيفة "الياسين 105"، في بني سهيلا أيضاً.

أما في رفح، ففجّر مجاهدو "القسّام" منزلاً فُخّخ مسبقاً بقوة تابعة لجيش الاحتلال، في مخيم يبنا في مدينة رفح، جنوبي القطاع. وأكد المجاهدون، بعد عودتهم من خطوط القتال، إيقاعهم أفراد القوة بين قتيل ومصاب.

كذلك، استهدفت كتائب القسّام دبابة "ميركافا 4" وجرافة "D9" إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105"، واشتبكت مع قوة تابعة لجيش الاحتلال راجلة قربهما، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب، وذلك قرب مسجد العودة في رفح.

بدورها، قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جنود الاحتلال وآلياته في شمالي شرقي خان يونس، بوابل من قذائف "الهاون" النظامي من عيار 60 ملم.

وفي "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، قصفت السرايا جنود الاحتلال وآلياته على خط الإمداد، بقذائف "الهاون".

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثّق دكّها قوات الاحتلال في "نتساريم"، بقذائف "الهاون" والصواريخ.



أما كتائب شهداء الأقصى فقصفت تجمعات قوات الاحتلال المتمركزة في تل السلطان، غربي رفح، بصاروخين من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

كما قصفت كتائب شهداء الأقصى موقع "ناحل عوز " برشقة صواريخ من نوع "107".

عمليات مشتركة

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، نفّذت كتائب شهداء الأقصى وكتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، عمليةً مشتركةً قصفتا فيها موقع قيادة فرقة غزة التابع للاحتلال في "رعيم"، برشقة صاروخية.

وفي عملية مشتركة أخرى، دكّت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مقر القيادة ومحور الإمداد لقوات الاحتلال في "نتساريم"، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

ونشرت ألوية الناصر صلاح الدين مشاهد توثّق العملية.



المصدر: الميادين