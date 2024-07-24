إندونيسيا تدين قرار إسرائيل تصنيف "الأونروا" منظمة الإرهابية

وطن: أدانت إندونيسيا بشدة قرار الكنيست (الإسرائيلية) تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، "منظمة إرهابية".

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن"جهود إسرائيل المنهجية لتفكيك الأونروا غير مقبولة، وبالتالي تنفي حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة".

وكررت الوزارة دعم إندونيسيا الثابت للأونروا، وحثت المجتمع الدولي على الدفاع عن المهمة الإنسانية للوكالة، التي تعتبر حيوية لملايين الفلسطينيين.