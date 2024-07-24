طوفان الأقصى" في اليوم الـ 293.. المقاومة توقع قتلى في صفوف جيش الاحتلال وحرب الابادة مستمرة والشهداء اكثر من 39 الفا

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ293، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39145 شهيدًا و90257 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما تواصل المقاومة التصدي لاقتحام جيش الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة واعلن جيش الاحتلال اليوم عن إصابة جنديين.

واعلنت كتائب القسام تدميرها لناقلة جند بعبوة "شواظ" واشتعال النيران فيها، ودبابة "ميركفاه" صهيونية بعبوة "شواظ" في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع

وقالت الكتائب انها فخخت منزلا وفجرته بقوة صهيونية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ293: