الاحتلال يستولي على 1300 متر مربع من الموقع الأثري في سبسطية

وطن: استولت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، على 1300 متر مربع من الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق نار وأعمال تخريب في المحال التجارية قرب الموقع الأثري، وسلمت قررا يقضي بالاستيلاء على 1300 متر مربع من الأراضي قرب ساحة الآثار، بهدف إقامة ثكنة عسكرية.

وأضاف عازم أن إقامة أية منشأة عسكرية داخل المواقع الأثرية مخالف لقوانين "اليونسكو"، وينذر بضرب السياحة داخل سبسطية، ويعني أيضا الاستيلاء على المزيد من أراضي البلدة، وإنشاء طرق، ضمن مخطط كبير للسيطرة على المنطقة كلها، بهدف إرضاء أطماع المستوطنين.