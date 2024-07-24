"حماس": خطاب نتنياهو حفلة "أكاذيب"

وطن: وصف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، خطاب نتنياهو في الكونغرس الأميركي، اليوم الأربعاء، بأنه "حفلة أكاذيب واستخفاف بعقول العالم".

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد قال في خطاب أمام مجلس النواب الأميركي (الكونغرس)، إن على "(إسرائيل) والولايات المتحدة الأميركية الوقوف جنبا إلى جنب إلى حين الانتصار".

وأضاف نتنياهو ، أن "هجوم السابع من أكتوبر يشبه هجمات 11 سبتمبر مضاعفا أكثر من عشرين مرة"، بحسب زعمه.

وتابع "أشكر الرئيس الأميركي جو بايدن على دعمه القوي لـ(إسرائيل)، ولن ننسى جهوده أبدا".

واعتبر نتنياهو، أن على "المتظاهرين الذين يقفون خارج الكونغرس ويدعمون القضية الفلسطينية، أن يشعروا بالعار".

وأردف "المتظاهرون المعادون لنا يريدون تدمير الولايات المتحدة أيضا".

ويعتبر رئيس وزراء الاحتلال، أن "عدد الضحايا في حرب غزة هو الأقل في تاريخ حروب المدن".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستكون الهدف التالي إذا تم تقييد يد (إسرائيل)، نحن لا نحمي أنفسنا فحسب بل الولايات المتحدة أيضا".

وأوضح أنه جرى "تطوير أكثر الأسلحة تطورا بشكل مشترك مع الولايات من أجل حماية أنفسهم".

وكان محتجون استبقوا خطاب رئيس نتنياهو أمام مجلس النواب الأميركي، بتنظيم تظاهرة احتجاجية.

وتوافدت أعداد من المحتجين إلى محيط "الكونغرس"، بالتزامن مع التحضير لإلقاء خطاب نتنياهو.

وطالب المحتجون، بإنهاء الحرب على غزة، ووقف الولايات المتحدة تزويد الاحتلال بالسلاح في حربها على القطاع.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و145 شهبدا، وإصابة 90 ألفا و257 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.