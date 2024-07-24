نتنياهو أمام الكونغرس: 7 اكتوبر يوم سيبقى في التاريخ ويجب أن تقف الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب كي ننتصر

وطن: أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب ألقاه أمام الكونغرس الأميركي مساء اليوم الاربعاء، أن يوم 7 أكتوبر سيبقى في التاريخ، مشددًا على ضرورة وقوف الولايات المتحدة وإسرائيل جنبًا إلى جنب "كي ينتصر التحضر".

أكد نتنياهو على أهمية التعاون الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة ما وصفه بالصراع بين الوحشية والتحضر.

وأشار إلى أن 7 أكتوبر هو يوم سيبقى في التاريخ، مؤكدًا عزم إسرائيل على الانتصار.

ولفت إلى وجود بعض عائلات الرهائن في الكونغرس، مشيرًا إلى إعادة 135 من الرهائن، بعضهم من خلال عمليات إنقاذ، محذرا من خطر محور الإرهاب الإيراني على الشرق الأوسط.

وجه نتنياهو الشكر للرئيس الأميركي جو بايدن على دعمه القوي لإسرائيل بعد الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، فيما انتقد المتظاهرين ضد إسرائيل واتهمهم بالوقوف مع "الشر ومع حماس"، مؤكدًا أن إيران تمول بعضهم.

ودافع نتنياهو في خطابه عن سياسات إسرائيل تجاه غزة، منتقدًا المحكمة الجنائية الدولية واتهمها بنشر الأكاذيب، مشددا على أن حرب إسرائيل ضد حماس وحزب الله والقوات المسلحة اليمنية هي حرب ضد إيران، مؤكدًا أن النصر على حماس سيعد ضربة قوية لمحور الإرهاب الإيراني.

وأعرب عن تطلعه إلى تحالف جديد في الشرق الأوسط يكون امتدادًا لاتفاقات أبراهام.

واختتم نتنياهو خطابه بالتأكيد على ضرورة تسريع المساعدات الأميركية لإسرائيل لتحقيق النصر في غزة وضمان الأمن في المنطقة.