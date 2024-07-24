مصطفى البرغوثي: جلسة عار للكونغرس لدعم مجرم الحرب نتنياهو

وطن: قال الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، إن جلسة الكونغرس الأميركي لاستضافة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو هي جلسة عار.

وأوضح أن نتنياهو يرتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد البرغوثي لوطن، أن الحضارة التي يدعيها نتنياهو ليست سوى انحطاط وقتل 48 ألف فلسطيني في غزة، بينهم 17 ألف طفل، وبتر أيدي وأرجل 1200 طفل، بالإضافة إلى ترحيل مليوني فلسطيني بعد هدم بيوتهم.

وأشار البرغوثي إلى أن خطاب نتنياهو كان مليئًا بالأكاذيب، وتفوق في أكاذيبه على دعاية الإعلام النازي، مؤكدا أن نتنياهو يدعي أن إسرائيل تقدم المساعدات، في حين يكذب العالم ذلك.

ووصف البرغوثي خطاب نتنياهو في الكونغرس بالمقزز، مشيدًا بالنواب الشرفاء الذين قاطعوا الجلسة ولم يخضعوا لأموال اللوبي الإسرائيلي.

واكد ان نتنياهو في خطابه جعل نفسه و إسرائيل عنوانا للرجعية و العنصرية الأصولية و العقلية الاستعمارية الهمجية.